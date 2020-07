Misión humanitaria de España llega a El Salvador para ayudar en la pandemia.

Una delegación compuesta por 28 profesionales en el área de salud de la Fundación Grupo SAMU, provenientes de Sevilla, España, arribó hoy al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, el objetivo de la misión humanitaria, es ayudar en las tareas sanitarias en el marco de la pandemia por coronavirus que afecta al país.

El grupo de voluntarios está compuesto por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y técnicos sanitarios, quienes contribuirán con el contingente salvadoreño capacitándolos en temas como el triaje que es un método de clasificación y selección de pacientes certificado clínicamente, implementación de medidas de prevención y control de infecciones.

La Fundación Grupo SAMU cuenta con más de treinta años de experiencia en su haber y apoyarán con el establecimiento de un centro de tratamiento covid-19, control de flujos de intervinientes, zonificación, sectorización y análisis de vulnerabilidad e idoneidad de instalaciones para el tratamiento del coronavirus. La misión humanitaria se instalará en el Hospital El Salvador.

La misión humanitaria fue recibida por el vicepresidente Félix Ulloa, el ministro de Salud Francisco Alabí y la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, quienes agradecieron en nombre del país por la valiosa ayuda que significa la visita.

“Sabemos que esta enfermedad (covid-19) golpeó mucho a España y a otros países de Europa y definitivamente queremos aprender de las acciones que a ustedes les tocó experimentar”, manifestó el ministro de Salud Francisco Alabí.

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar, Ricardo Lara, médico y candidato a diputado por el partido ARENA expreso tajantemente en sus redes sociales: “¡Médicos Españoles! No necesitamos, el mal manejo de la pandemia es Administrativo-Político. Los médicos de primera línea estamos sacando adelante la pandemia. Estos van a decir el gobierno lo está manejando estupendamente DIGNIDAD POR DIOS”, el candidato arenero parece no tomar en cuenta tanto las evaluaciones locales como internacionales que se han hecho en torno al manejo de la pandemia en el país.