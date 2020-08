Dr. Jorge Panameño: “Salir a pasear podría generar más luto y dolor”.

Jorge Panameño, médico infectólogo, hizo un llamamiento al pueblo salvadoreño a que permanezca en casa durante este periodo vacacional, el evitar salir de paseo en esta etapa es crítico y ayudaría a salvar vidas.

“Hago un llamado a la población a no salir a las playas, a no salir de paseo, a no hacer reuniones familiares; nos encontramos en una fase de alto contagio de covid-19. Salir a pasear podría generar en los próximos días más luto y dolor”, señaló el galeno especializado en infectología.

El doctor Panameño señaló la valiosa importancia de respetar los protocolos de bioseguridad, debido a que aún no se cuenta con una cura para la mortal enfermedad y aún si las investigaciones sobre la enfermedad brindaran una cura definitiva, la misma se tardaría en llegar al país.

“Que haya una vacuna disponible, no significa que estará aquí inmediatamente, pero hay buenas noticias ya que en algunas marcas esa vacuna podría rondar un costo de $3 dólares”, dijo el infectólogo.

El también infectólogo, doctor Iván Solano Leiva, afirmó que el mayor problema para el manejo de la enfermedad, son los casos positivos asintomáticos, ya que los mismos, son capaces de dispersar el virus sin notar que son portadores del mismo.

“Estudios en China indican que de las personas contagiadas con coronavirus el 80% presentará síntomas leves, un 14% síntomas moderados y un 5% críticos. El problema es la población asintomática que afecta a otras personas sin saberlo”, señaló el galeno.

No se puede poner la esperanza en una vacuna, ya que aun si estuviera lista para diciembre, tardaría en llegar al país, la mejor estrategia con la que se cuenta en este momento es la prevención, de ahí que los infectólogos recomiendan que si no es necesario salir, no se exponga a posibles fuentes de contagio.