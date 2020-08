Gobierno continúa sin contar con préstamo del BID por falta de asignación de la Asamblea Legislativa

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa sin poder disponer del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $250 millones, requeridos para enfrentar la emergencia por la pandemia del COVID-19, debido a que los diputados de la Asamblea Legislativa se retiraron sin la respectiva asignación.

La extensión del plazo se dio por el esfuerzo y el dialogo del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con el presidente del Legislativo, Mario Ponce y representantes del BID se logró rescatar el préstamo, este día.

Los fondos que se usarán para el Hospital El Salvador, las alcaldías, productores agrícolas, FOMILENIO II y para dar respuesta a la emergencia nacional fue ratificado esta noche; sin embargo, los fondos aún no están disponibles.

Para que el Ejecutivo pueda disponer de estos recursos, es necesario que se abra otra sesión plenaria para realizar la asignación y presupuesto de cada uno de los destinos, lo que se le conoce como tercera fase. Los diputados de los partidos mayoritarios no acompañaron esta iniciativa.

“Vimos que no hubo voluntad para hacer la asignación presupuestaria (..) Los fondos hoy por hoy no existen. A propuesta del Gobierno de la República, vía el ministro de Hacienda, tiene que proponer las asignaciones presupuestarias y los diputados tienen que aprobarlo”, lamentó el ministro de Hacienda.

Zelaya reiteró el compromiso del Gobierno por la obtención de los fondos para enfrentar la emergencia y reiteró que “los $270 millones aún no existen”, por lo que aseguró que continuará trabajando por una pronta respuesta.

“Tenemos que continuar con este proceso, este equipo del Ministerio de Hacienda no va dejar a la población salvadoreña sin una solución; vamos a buscar una solución para que el Gobierno, las alcaldías y los veteranos puedan contar con los fondos que fueron ratificados esta noche, pero que no están disponibles todavía”, añadió.

Por otra parte, el funcionario lamentó también que los diputados no sometieran a votación la asignación de otro préstamo de US$20 millones del Banco Mundial, destinado al Ministerio de Salud, para enfrentar la emergencia.

“Nosotros nos vamos con esa sensación que no se completó el proceso y es importante que el pueblo salvadoreño lo sepa, que no se ha completado el proceso, hay que darle asignación presupuestaria para transferir los $75 millones para que les lleguen a las alcaldías; no podemos transferir mientras no haya asignación”, lamentó.