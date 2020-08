Presidente Nayib Bukele rescató US$250 millones al sancionar en forma oportuna su ratificación, pero diputados los dejan perder de nuevo

Pese a que la Presidencia de la República logró el acceso a los US$250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en virtud del cumplimiento de todos los requisitos necesarios en el tiempo estipulado, el crédito vuelve a correr el riesgo de perderse debido a la falta de voluntad poítica de los diputados.

La noche del domingo 2 de agosto, el Presidente Nayib Bukele sancionó la

ratificación del préstamo del BID e, ipso facto, lo envió al Diario Oficial, acción que hizo posible continuar con el trámite que permitiría acceder a los US$250 millones. Sin embargo, los parlamentarios no dieron el paso que les correspondía, por lo que el El Salvador podría perder el préstamo definitivamente.

El proceder de cada uno de los órganos quedó plasmado en la constancia firmada por la jefa del Diario Oficial. El decreto 608, que comprende la ratificación, aparecerá publicado en la edición 156 del Diario Oficial, tomo 428, correspondiente al 2 de agosto de este mismo año.

El financiamiento, que fue aprobado por el BID para la emergencia y para salud pública, al igual que todo préstamo, precisa de tres votaciones en la Asamblea Legislativa previo a su conversión en fondos públicos. El 31 de julio era la fecha límite para que los legisladores efectuaran las últimas dos votaciones, en sincronía con los plazos establecidos desde que el BID concedió los fondos (en mayo).

Lamentablemente ninguna de las dos votaciones pudo celebrarse el 31 de julio porque tanto ARENA como el FMLN intentaron chantajear al oficialismo, condicionando a última hora la ratificación del préstamo a un cambio en la asignación de fondos. De esta forma los legisladores dejaron perder el préstamo por primera vez.

Entonces el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda, tuvo éxito en la obtención de una nueva oportunidad con el BID, bajo la condición de que las dos votaciones sucedieran el fin de semana. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, decidió respaldar este último intento y convocó a la plenaria.

En esta oportunidad ARENA, FMLN y el diputado Rodolfo Párker volvieron a obstaculizar el proceso a través de solicitudes a última hora. Después de la resolución de este impase, los diputados aprobaron la ratificación con 59 votos a favor y los votos del FMLN en contra.

A continuación el mandatario Bukele aceleró los trámites para validar la ratificación y enviarla al Diario Oficial, con lo que ya estaba todo listo para proceder a la tercera y última votación.

No obstante, la fracción parlamentaria de ARENA abandonó el recinto legislativo en la noche y no se contaba con los suficientes diputados para proseguir con otra sesión plenaria. El crédito, una vez más, quedaba en la cuerda floja. Aunque el jefe de Estado instó al Órgano Legislativo a proceder con la asignación, su petición no encontró eco entre los legisladores.

A pesar de todo, el titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya manifestó que con todo su equipo continuarán buscando maneras de salvar el préstamo.

Bukele exhorta otra vez al parlamento a que colabore con la asignación del dinero que tanto necesita el Hospital El Salvador, así como los agricultores que urgen de ayuda financiera y el mismo Estado salvadoreño para cumplir los compromisos de FOMILENO II. La Presidencia de la República ha cumplido con todos los plazos desde el principio y ha enviado toda las solicitudes de información necesarias. Es absolutamente imprescindible que los diputados se sumen al esfuerzo del Gobierno por sacar a El Salvador adelante y dejen de bloquearlo pensando en fines electorales.