Alerta de APES por «ataque digital» de Federico Anliker a elsalvador.com causa risas y más risas

Este día la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, emitió una alerta por un supuesto ataque digital a elsalvador.com por parte de Federico Anliker, presidente de CEPA. Dicha alerta, considerada por muchos ridícula y exagerada, fue motivo de burlas de diferentes personalidades.

Uno de los personajes que se mofaron de la supuesta agresión fue el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien se burló del hecho en redes sociales: «imagino que Anliker ya no va a poder dormir por la «alerta» de APES denunciando un «ataque digital» a elsalvador.com. Son un chiste. Ojalá esto me sirva para que también me denuncien, a ver si logran quitarme el sueño».

Imagino que @anliker1980 ya no va a poder dormir por la "alerta" de @apeselsalvador denunciando un "ataque digital" a @elsalvadorcom. 🤣🤣🤣 Son un chiste. Ojalá esto me sirva para que también me denuncien, a ver si logran quitarme el sueño. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/3EsqANkfyM — Neto Sanabria (@NSanabria7) August 10, 2020

Como de costumbre, APES continúa amparando a periodistas detractores del oficialismo, pero guarda silencio ante casos como las agresiones sexuales que habrían cometido periodistas de El Faro en perjuicio de una compañera de profesión.