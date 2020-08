Presidente de CEL presenta acusación sobre caso El Chaparral.

Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL), presentó ante el Juzgado Noveno de Instrucción una acusación formal contra la red de ex funcionarios de la gestión del ex presidente Mauricio Funes por delitos relacionados a corrupción en el caso El Chaparral.

El dictamen de acusación señala a Mauricio Funes, Mario Periagostini representante de ASTALDI, Miguel Menéndez (MECAFE) y Leopoldo Samour, ex presidente de CEL, entre otros ex funcionarios.

“Ya sabemos cómo triangularon el dinero, ya sabemos cómo llegó el dinero a las cuentas de estos personajes, que se lo robaron de manera vil”, manifestó Álvarez a las puertas del Juzgado.

Así mismo, señaló que se cuenta con pruebas fehacientes que demostrarán la corrupción en el caso de la presa El Chaparral, la cual en origen debería de haber costado en total $160 millones de dólares, pero que tendrá como costo final para el Estado $756 millones.

El titular de CEL aseguró: “No solo vamos a hacer que todas esas personas paguen y vayan a la cárcel, sino que adicionalmente vamos a recuperar el dinero de los salvadoreños”.

La gestión gubernamental del FMLN entre 2009 y 2014 está siendo altamente cuestionada, pues han salido a la luz múltiples irregularidades que apuntan al alto grado de corruptibilidad a nivel institucional, por ello no resulta extraño que muchos de los funcionarios de esa y la siguiente gestión han huido del país, el mismo ex presidente Funes yace radicado en la vecina Nicaragua, el único país de la región que no tiene tratados de extradición internacional.