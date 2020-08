Mauricio Funes: “Rodolfo Parker juega un papel importante contra el gobierno”.

Mauricio Funes, expresidente de la República por el partido FMLN, actualmente asilado y nacionalizado en Nicaragua y prófugo de la justicia salvadoreña con al menos seis órdenes de captura por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el diputado pedecista Rodolfo Parker juega un papel determinante en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele.

“¿Para quién trabaja el ISD? Rodolfo Parker no es santo de mi devoción pero no se puede negar que está jugando un rol importante en destapar la corrupción de este gobierno. Recibir un mensaje que contiene algunas observaciones de la auditoría de la Corte de Cuentas no es delito”, aseguró Mauricio Funes en referencia a los mensajes que Parker recibió de parte del magistrado Roberto Anzora durante una reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa con ministros del gabinete de gobierno.

Los comentarios del exmandatario en defensa del diputado del PDC surgen luego de que, ramón Villalta, Director Ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), presentará este día ante Fiscalía General de la República (FGR), un aviso para proceder a investigar al parlamentario pedecista por delitos relacionados a la administración pública.

El presidente del parlamento salvadoreño Mario Ponce aseguró la semana pasada en un programa de entrevistas (fuera del aire), que al diputado Parker se le miraba el hígado por encima de todo y que la visceralidad con la que arremete en contra del gobierno le causa dolor de cabeza, la oposición política mantiene una ofensiva constante en contra del oficialismo en un esfuerzo por ganar protagonismo político de cara a las elecciones 2021.