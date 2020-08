Diputados creyeron que estaban interpelando al director de la Policía y le preguntaron por tuit generado en la cuenta institucional de esa corporación

Durante la interpelación que realizan los diputados al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, por los hechos sucedidos el pasado 9 de febrero, los diputados se confundieron al estructurar las preguntas, al interrogarle por aspectos que no están vinculados con el funcionario.

En la pregunta 14 del cuestionario que los diputados le enviaron al ministro de la Defensa le preguntan sobre un tuit generado en la cuenta de la Policía Nacional Civil (PNC) publicado la noche del pasado 8 febrero.

“Señor ministro de la Defensa Nacional, ¿Qué quiso decir cuando el sábado 8 de este mes a las 10:46 PM, en la cuenta oficial de Twitter de la PNC, usted escribió: ‘Mostramos nuestro apoyo al Presidente @nayibbukele en su lucha por lograr la aprobación de los $109 millones para llevar a cabo la #Fase3 del #PlanControlTerritorial”, dice la interrogante.

El ministro de la Defensa les aclaró que él no es el director de la Policía Nacional Civil y por lo tanto él no pudo escribir en una cuenta institucional de la corporación. “Bueno primero aclarar que yo no soy el director de la Policía Nacional Civil”, dijo el ministro.

Y aprovechó el momento para resalta los logros de la estrategia de seguridad, “pero podemos hablar de los resultados del Plan Control Territorial, los cuales han sido exitosos en la reducción de homicidios, extorsiones y otros delitos, la continuidad de este plan requiere de la asignación de recursos económicos, que se encuentra en sus manos, para la obtención de tecnología que sería puesta en beneficio de la seguridad de todos los salvadoreños. Les recuerdo señores diputados que en sus manos está la aprobación de ese financiamiento para brindar mejor y mayor seguridad a la población”, puntualizó Merino Monroy ante el pleno de la Asamblea Legislativa.