El Fiscal General de la República afirmó que los sucesos del pasado 9 de febrero en la Asamblea Legislativa no constituyen delito

Este jueves por la mañana el fiscal General de la República aseguró, que los hechos sucedidos el pasado 9 de febrero en la Asamblea Legislativa no

constituyeron delito. Por lo tanto, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, ni ningún otro funcionario no tienen ninguna investigación abierta en la Fiscalía General de la República.



“Hasta el momento hemos hecho una gran cantidad de diligencias, hemos tenido

declaraciones, hemos levantado videos, hemos hecho todas las diligencias que se puedan desde ese día, y hoy por hoy no tenemos los elementos necesarios para imputar un delito”, expresó el fiscal general.



Al respecto, el fiscal Melara afirmó: “algunos diputados nos han citado, nos han

pedido explicaciones, y nosotros las hemos hecho con la mayor transparencia y eso es lo que es, porque nosotros no podemos basarnos en ansiedades, no podemos basarnos en percepciones, porque qué difícil sería la institucionalidad del país si la Fiscalía se prestara a eso”, dijo. Además, aseveró: “tenemos que basarnos en hechos concretos, tenemos que tener evidencia real para realizar una imputación y tengo que hacerlo más transparente en este caso, hasta este día no tenemos los suficientes elementos como para poder hacerlo”.



También recalcó: “distinto es el ámbito político, distinto son los hechos que se han querido demostrar o que hayan sucedido ese día durante ese acto que fue el 9 de febrero. La interpelación que van a hacer mañana los diputados es eso”.



Esta es la segunda ocasión en la que el Fiscal reitera que no existe delito en lo sucedido ese día en la Asamblea Legislativa. A finales de julio, Melara aseguró que no puede procesar un caso si no se tienen suficientes elementos para poder sustentarlo en el proceso. “No voy a presentar un caso que me lo van a desechar en la audiencia inicial”, aseguró.