Ricardo Velásquez ParKer afirma que el parlamento destituirá al Fiscal por incompetencia.

La fracción legislativa del partido ARENA ha tomado represalias en contra del Fiscal General de la República, Raúl Melara y es que al partido tricolor no le han caído en gracia las ordenes de captura que ha girado en contra de financistas y miembros del instituto político de derecha, debido a ello, el diputado Velásquez Parker aseveró tajantemente que el parlamento destituirá del cargo al fiscal Raúl Melara por incompetencia en el cargo.

El diputado aseguró que contaba con el visto bueno de dos terceras partes del parlamento para ejecutar dicha acción en contra del titular de la FGR y justificó la misma “Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones”.

Ante tales hechos el Fiscal Melara se manifestó públicamente y señaló al parlamentario: “Diputado, por lo menos tenga valor y diga las cosas de frente. Y no se equivoque, con eso no me intimida. Aunque me cueste el cargo, voy a seguir procesando a quien sea. Mi única obligación es cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, más no sus caprichos”.

El partido ARENA ha pasado a la historia por ser la institución política que más daño a causado al país por el alto grado de corruptibilidad de sus funcionarios entre ellos dos expresidentes de la República acusados por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos estatales, en días recientes la FGR procesó al expresidente del partido Gustavo López Davidson por embaucar al estado en complicidad con el ex ministro de la defensa por parte del FMLN, David Munguía Payés.