Dagoberto Marroquín afirma que recomendación de destitución de Merino Monroy no es vinculante.

El destacado analista político y abogado, Dagoberto Gutiérrez reaccionó este martes ante la recomendación de los diputados de la Asamblea Legislativa de destituir al Ministro de la Defensa, Rene Francis Merino Monroy, no es vinculante, es decir, no porque se recomiende es una obligación judicial.

El analista apuntó: “En esta interpelación que presenciamos, una recomendación de destitución no es vinculante”, luego de que se hiciera público que los diputados consideran destituir al funcionario a pesar de que no existe “Golpe de Estado”, ni indicadores para hacerlo, incluso la misma Fiscalía General de la República se manifestó al respecto aduciendo que no existían elementos probatorios de delito.

Los diputados de las fracciones legislativas mayoritarias, ARENA y FMLN, junto a Rodolfo Parker, son los que han mostrado un profundo interés en destituir al ministro Merino Monroy, es claro que se trata de una estrategia de desgate para con el Ejecutivo y es que a manera que se aproximan las elecciones se intensifican las acciones que buscan el desprestigio gubernamental.

Los sucesos acaecidos el 9 de febrero han sido señalados por los parlamentarios como un acto de violencia, sin embargo, en ningún momento se amenazó la integridad de los diputados al interior del salón azul (dicho sea de paso, eran muy pocos), quienes si arremetieron con violencia en contra del ministro durante la interpelación fueron las diputadas de ambos partidos quienes se abalanzaron sobre el ministro para referir fuertes improperios y gritos en su contra.