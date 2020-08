Diputados insisten en dar vigencia al decreto 661 el cual está desfasado.

El bloque de partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa compuesto por las fracciones de ARENA y FMLN, se aferran a dar vigencia al decreto legislativo 661, el cual contiene fases de reapertura desfasadas.

En un suceso inusitado, la Sala de lo Constitucional revivió el decreto legislativo 661 fallando a favor de la Asamblea en el debate entre Órganos del Estado, sin embargo, es paradójico que se resucite el mismo una vez iniciada la reapertura económica, se considera que el mismo no tendrá mayor impacto en el control de la reactivación económica, no obstante, los diputados han insistido en que es el único mecanismo a seguir.

El gobierno por su parte señaló el decreto como insustancial y señalo que el mismo no garantiza que la reapertura económica no genere un rebrote de casos de covid-19. Hasta el día de ayer se reporta un decrecimiento constante de casos, el cual ha durado 16 días, el 25 de agosto cerró con 154 positivos.

En su momento el presidente Bukele no sancionó el decreto 661 y ha sostenido que fue muy beneficioso no haberlo hecho, ya que el mismo, establecía una entrada en operaciones del transporte público el 7 de junio, “Tuviéramos, sin ninguna duda, miles y miles de muertos, a consecuencia de esa firma. Gracias a Dios y no lo hice”, manifestó el mandatario.

Ante la coacción sistemática que ha dejado sin herramientas al ejecutivo, la gestión ha implementado medidas encaminadas a la protección y salvaguarda de vidas salvadoreñas, entre ellas, la mejora de hospitales, dotación de insumos al personal de primera línea, concientización de la población en torno a medidas sanitarias, así como la toma de 2,500 pruebas PCR diarias. Las acciones del gobierno han sido reconocidas por organismos internacionales como acertadas en el combate contra el mortal virus.