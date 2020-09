FGR abre expediente a Héctor Silva Avalos por lavado de dinero.

Fiscalía General de la República, solicitó en 2016 a la Policía Nacional Civil realizar una investigación con el carácter de urgente en contra del fundador de le revista FACTUM, Héctor Silva Ávalos. El expediente 49-UIF-2016 vincula a Silva Ávalos con un lavado de dinero que asciende a varios millones de dólares, el cual de acuerdo con esta información realizó en complicidad de miembros del gabinete de gobierno del ex presidente Mauricio Funes.

Se estima que Silva Ávalos, actuó en complicidad del empresario Gerardo Cáceres; el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y el ex secretario Privado, Francisco Cáceres, a pesar de haber sido solicitado como urgente el proceso ha sido judicializado aún y se estima que los hermanos Cáceres han tenido que ver con este punto ya que el expediente no ha sido analizado financieramente.

El expediente 49-UIF-2016, señala a Héctor Silva Ávalos, como el encargado de comprar para Mauricio Funes 40 caballos pura sangre, con precios que oscilaban entre los $50 mil y $100 mil dólares por unidad.

En esta operación Silva Ávalos fue acompañado por Juan Manuel Bolaños (El Chele Bolaños) personaje relacionado al ex diputado Roberto Silva Pereira, se sabe que el Chele Bolaños se encuentra radicado en Miami, donde tienen un negocio de caballos de lujo, además se tiene conocimiento que dicho personaje fue protegido de Howard Coto, director de la PNC durante la gestión del FMLN.

El expediente revela que, durante los allanamientos realizados en las propiedades de Mauricio Funes, los caballos fueron trasladados a una finca en Atiquizaya, asimismo se señala a los hermanos Cáceres como aficionados a los caballos de lujo, incluso tenían una hacienda valuada en $10 millones de dólares, la cual también fue allanada en el marco del caso Funes.

A pesar de que Silva Ávalos ha negado públicamente nexos con el expresidente existen registros de la partida secreta del expresidente en que se le asignan gastos reservados de presidencia y sobresueldos que llegaban a él a través de Francisco Cáceres.

Los hermanos Cáceres se encargaron de cubrir las espaldas del fundador de la Revista FACTUM desde la misma fiscalía para que no fuera relacionado con el caso Funes, así mismo el ministerio de Hacienda se encargó de no exponer a la luz pública las fraudulentas transacciones de Silva Ávalos durante los gobiernos del FMLN.

El mismo expediente 49-UIF-2016, contiene importante información sobre las fraudulentas transacciones entre los hermanos Cáceres y Miguel Menéndez (Mecafé), personaje que guarda prisión debido a sus vínculos con el ex presidente Mauricio Funes de quien se dice fue el más grande operador político y financiero del expresidente.

De acuerdo con la información del expediente, los intereses de Menéndez y los hermanos Cáceres chocaron durante los primeros meses de la gestión de Funes “Negociaciones realizadas por los hermanos Cáceres con Carlos Slim que fue denominada operación CLARO a fin de que impulsaran las leyes adecuadas y se realizaran los procedimientos administrativos necesarios para cobrar una cuota fija por el uso de telefonía fija, por estas negociaciones los hermanos Cáceres cobraron $3,000,000 con este dinero los hermanos Cáceres crearon sociedades y realizaron importantes inversiones en Guatemala a partir del mes de octubre de 2010, a partir de eso empezó el distanciamiento entre Mecafé y los hermanos Cáceres”, puede leerse en el expediente fiscal.

El parlamento aprobó en 2010 un decreto que eliminaba el cobro fijo por telefonía, tiempo después fue observado y regresado a los diputados por el presidente Funes quien no se opuso al decreto y se limitó a hacer unas observaciones al documento.

Meses después, la Asamblea Legislativa modificó y aprobó un decreto que mantenía el cobro en la telefonía fija, y se publicitó como una ley que traería beneficios a los usuarios, a partir de dicho momento Menéndez decidió no volver a intervenir en los negocios de los hermanos Cáceres y separar sus áreas de influencia de las de ellos.