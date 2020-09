Ministerio de Vivienda entrega 57 títulos de propiedad a familias de Tacuba

Hoy viernes la Ministra de Vivienda, Michelle Sol; junto a Andreu Bassols, Embajador de la Unión Europea; entregaron 57 títulos de propiedad a familias del municipio de Tacuba, en Ahuachapán; esto por un monto de $57,000.

De igual manera, esa cartera de Estado comunicó que ha ayudado a 7 familias a construir sus viviendas, efectuando un desembolso de $3,177.15.

La titular del Ministerio de Vivienda explicó que la erogación para la legalización de las escrituras de propiedad fue de $57,000, mientras que la de las contribuciones totalizó los $126,151.25.

“Yo me siento muy agradecida porque por primera vez voy a recibir este beneficio de escritura y vivienda. Gracias a la Ministra por sus gestiones, no tengo más palabras para expresarme y decirle lo feliz que me siento», manifestó una de las beneficiarias.

Esta iniciativa forma parte de los 50 millones de euros que la Embajada de la Unión Europea en nuestro país proporciona al Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social de El Salvador, con la finalidad de reducir los índices de pobreza y fomentar la inclusión de jóvenes y mujeres.