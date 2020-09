Félix Ulloa: “La constitución debe de dejar de ser exclusiva de élites”.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió a la propuesta de cambios en la Constitución, como un elemento necesario para que la misma deje de ser un documento de una élite jurídica y que por el contrario sea de manejo popular y que los diferentes sectores de la sociedad encuentren en ella un instrumento para el empoderamiento.

Ulloa considera que los sectores que se muestran preocupados por reelecciones indefinidas son quienes realmente se oponen al desarrollo social y buscan que prevalezca un fraccionamiento social voraz, la reforma plantea un concepto progresista en que el desarrollo social sea el pilar fundamental.

“Los que se oponen a debatir sobre la Constitución son los abogados y constitucionalistas de un grupo económico y político que se resiste a la evolución de la sociedad, ya que el modelo que traemos es excluyente, no está a favor de la mayoría de la población”, sostuvo el vicepresidente.

Además, aseguró que lo que se está planteando desde casa presidencial es un debate sobre la carta magna en el cual todos los sectores sociales tengan vos en las modificaciones, movimientos sociales, academia, juristas y sociedad civil, y que los mismos puedan aportar su grano de arena.

“Hoy es el momento de abrir al debate, de no solo dejarnos llevar por los sectores que tienen abogados que opinan para generar temor y dejan más vacíos al respecto, porque ellos no tienen propuestas y no quieren que el país, luego de la pandemia de COVID-19, tenga una nueva visión”, aseguro Ulloa.

Respecto a su nombramiento para coordinar el “Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República”, dijo que es algo apegado a la ley y que en ningún momento se trata de una cortina de humo para distraer la atención de cuestiones coyunturales.

“Que bien que los medios sacaron el tema, a mí me juramentaron el 24 de agosto y no quería que se hiciera ruido sobre el tema porque es un debate que debemos abrir de forma responsable, sistematizada y no queremos que se contamine con la campaña electoral”, sostuvo el funcionario.

Félix Ulloa, abogado constitucionalista señaló que las reformas son necesarias debido a que el actual documento es solo una reforma que se hizo en 1983 sobre la Constitución de 1950.

“El Presidente Bukele me ha delegado para revisar y abrir la discusión sobre una Constitución que tiene casi 70 años, porque en realidad lo que se hizo en 1983 y para los Acuerdos de Paz en 1992 fueron reformas aisladas a la Carta Magna de 1950, que no vieron de forma holística los problemas del país”, concluyó Ulloa.

El gobierno ha planteado el respeto a la Constitución, sus clausulas pétreas y el Estado de Derecho, pero es clave que los diferentes sectores sociales en sumatoria abonen al debate para actualizar y reformar la Carta Magna.