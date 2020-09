ARENA exige al gobierno que entregue millones a municipalidades.

René Portillo Cuadra, diputado por el partido ARENA, hizo una exigencia pública al gobierno para que entregue los $75 millones de dólares del empréstito del BID que corresponde a las municipalidades a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

De acuerdo con el diputado Portillo Cuadra, “El FODES se entrega por ley, no está condicionado a que la Asamblea apruebe o no un crédito que el gobierno quiera”, además señaló que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, podría incurrir en un delito de no transferir el monto asignado a los 262 gobiernos municipales.

El diputado del partido de derecha aseguro que “el FODES se paga del Presupuesto General de la Nación, y el mismo ministro Alejandro Zelaya dijo que después de la reactivación económica, luego de la pandemia, el gobierno había recibido $320 millones en tributación. O sea que para pagar FODES si hay”.

René Portillo Cuadra dijo tajantemente que el órgano ejecutivo está chantajeando a la Asamblea Legislativa para que esta le apruebe más fondos y reafirmo la posición del partido de derecha de no ceder ante esa misiva, la oposición política al oficialismo en el parlamento ha interpuesto una dura fiscalización a los fondos internacionales gestionados por el gobierno, de acuerdo con analistas políticos, esta es la gestión de fondos que más peros ha tenido en la historia del país.