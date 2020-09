Aerolíneas pedirán prueba PCR negativa para ingresar a El Salvador.

El presidente Nayib Bukele, informó que las aerolíneas que ingresen a El Salvador deberán exigir a sus pasajeros una prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), la misma tendrá que ser negativa a coronavirus.

“Todos con prueba PCR negativa. Así podemos mantener el aeropuerto abierto, sin generar una segunda ola epidemiológica”, aseguró el mandatario.

Se aclaro que los resultados de la prueba deberán de presentarse de forma impresa, no se reconocerá ninguna otra presentación. La prueba debe decir que es PCR RT, debe tener el “RT” (tiempo real). Adicional debe tener el nombre del pasajero, fecha, resultado negativo, nombre de la persona responsable que realizó la prueba, sello y firma. Sin dicha información la prueba no será aceptada.

La prueba deberá ser presentada en un lapso de tiempo que no supere las 72 horas desde el momento en que se entregue al pasajero, se ha determinado además que Migración impondrá una multa a las aerolíneas de $6000 por pasajero que no presente dicho requerimiento, el cual se ha dejado en claro, no será obligatorio para la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años.

Este requisito que las aerolíneas tendrán que implementar con los pasajeros antes de poner un pie en el avión será aplicable temporalmente hasta estar seguro que se ha controlado la curva epidemiológica de los casos de contagio.

Se explicó que en el caso de pasajeros que salen del país y que resultaran no ser admitidos en el destino al cual viajan, pueden volver a El Salvador sin someterse a la prueba, sin embargo, deberán de someterse al protocolo que se implementa en el Aeropuerto Internacional.