ARENA y FMLN detrás de protestas de este día.

Durante la mañana de este día se registraron dos protestas en diferentes puntos del país, en las cuales participaron ciudadanos que aseguraron no saber que los habían llevado a protestar, de acuerdo con el testimonio de los manifestantes personas de ARENA y el FMLN los habrían convocado para asistir a “reuniones” que decantaron en protestas en contra del gobierno.

Los supuestos motivos por los cuales acaecieron estos cierres de calle tienen que ver “supuestamente” con un botadero de basura a cielo abierto y debido a la falta de obras de mitigación en la colonia Santa Lucía.

El presidente de la República, Nayib Bukele reaccionó frente a estas acciones y señaló a la oposición de orquestar acciones de desestabilización social, “A ARENA y al FMLN no les importa dañar a nuestro país, con tal de ganar unos votos y mantener el sistema intacto. El mismo sistema que dejó en la pobreza a esas familias, es el mismo sistema que las utiliza”, denunció el mandatario.

Una de las personas que participó en las protestas aseguró no tener conocimiento de la actividad, “yo no sabía de esto”, y posteriormente añadió que solo le dijeron que venía “a una reunión”, pero que de haber sabido de que se trataba, no hubiera asistido.

Otra de las personas abordadas en las protestas aseguró que la invitaron a ir a una reunión junto a vecinos de la comunidad La Fuente, de Tonacatepeque, pero destacó no tener motivos para protestar.

Esta no es la primera vez que los partidos políticos utilizan a la población para protestar, al principio de la pandemia gente del FMLN movilizo gente para protestar en el centro de San Salvador por no haber recibido el bono gubernamental de $300 dólares, durante las protestas de este día se ha señalado incluso al procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, por incitar junto al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, de incitar a la protesta.