Falla intento de asesinato de Rolando Castro

Esta tarde un grupo de sicarios intentó asesinar al Ministro de Trabajo, Rolando Castro. Todo apunta a que los actores intelectuales de la tentativa de homicidio son trabajadores de la alcaldía de San Salvador

«Mandaron avanzada de delincuentes para conocer ¿en qué vehículo me traslado?, ¿cuantos seguridad me acompañan?, ¿si el vehículo es blindado o No?, ¿a que horas ingreso al Ministerio?,¿a que horas salgo?, les informo crimínales de corbata, Alcalde, Gustavo Moreno, chino suriano,» denunció el funcionario en su cuenta de Twitter.

Asimismo manifestó: «Carlos Montes, fallaron, los criminales que enviaron tras mi persona, la Policía los acaba de capturar, conmigo NO les funcionó el asesinato».

En el hilo Rolando Castro señala al asesor de la comuna capitalina, Gustavo Moreno y a Carlos Montes, Director de Desarrollo Municipal de la alcaldía y Director General de ARENA San Salvador; como responsables del hecho.

Hace unos meses el titular de Trabajo acusó a la municipalidad de abuso de poder, retención de salarios, acoso laboral, y enriquecimiento ilícito

El mes pasado el Ministro de Trabajo también acusó a personas allegadas a la alcaldía de San Salvador de asesinar al dirigente de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), Weder Meléndez, quien también había manifestado que sufría los atropellos laborales que Castro había denunciado con anterioridad. Meléndez fue asesinado a balazos sobre la calle 5 de Noviembre de San Salvador y en las cercanías de la carretera Troncal del Norte el 8 de agosto.