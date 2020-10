Zelaya considera que no existe justificación para su interpelación.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya se manifestó ante la intención de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de interpelarlo y dijo que se trata de algo inconsecuente y sin justificación.

La solicitud formal para dicha interpelación aún no ha sido emitida; sin embargo, las fracciones legislativas de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker ya se pusieron de acuerdo para llevar a cabo dicha misiva, al enterarse de las intenciones del parlamento el funcionario refirió irónicamente: “También promoverán que se aprueben inmediatamente los fondos para el rescate de las MIPYME… Ah, no. Eso no, para eso no hay tiempo”, acusó críticamente el ministro.

La alusión de Zelaya obedece a los más de $205 millones solicitados para asignación presupuestaria al parlamento y que están dirigidos al subsidio de planillas de MIPYMES, compra de productos agrícolas a productores locales y refuerzo presupuestario para el Hospital El Salvador, los cuales están varados por el parlamento desde hace más de tres meses.

De acuerdo con los diputados de la Comisión Especial que investigan la distribución de fondos que ingresaron del exterior para el manejo de la pandemia, Zelaya tenía la obligación de acudir este viernes 2 de octubre a la Asamblea Legislativa para esclarecer temas relacionados a su gestión; sin embargo, no se presentó argumentando que su agenda no se lo permitía.

Ante la negativa de Zelaya, la Comisión Especial solicitó a la PNC que hiciera llegar al ministro, no obstante, Mauricio Arriaza Chicas director de la corporación policial informó a los diputados que no podía proceder debido a que el ministro se había justificado y de acuerdo con ello la solicitud era improcedente.