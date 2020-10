Se logra solucionar pacíficamente protesta municipal en Nejapa.

Rolando Castro, ministro de trabajo, afirmó haber llegado a una solución pacifica con los trabajadores municipales que mantenían una protesta en la planta de tratamiento de desechos sólidos de Nejapa.

Estas acciones llevarían a solucionar la crisis sanitaria por la cual atraviesa la capital debido a la acumulación de desechos.

Castro confirmo que contrario a una orden de desalojo utilizando los cuerpos de seguridad, se logro establecer un proceso pacifico el cual resuelve en buenos términos la protesta (ocupación) que desde la semana pasada efectuaban los trabajadores.

El ministro recordó que detrás de este conflicto yacen las irregularidades en las cuotas laborales de las que se habría apropiado ilegalmente el alcalde de la ciudad capital por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, acciones que de acuerdo con Castro son constituyentes de delito.

El ministro instó al Fiscal General de la República, Raúl Melara a poner manos en el asunto: “Usted tiene todo en sus manos desde hace 7 meses, actuará hoy señor Fiscal o ¿Tiene algún impedimento legal para hacerlo? ¿No puede procesar a Muyshondt?”.

“Como Ministro de Trabajo, le he presentado todas las pruebas Fiscal, tengo un abogado en Fiscalía de 8 a.m. a 4 p.m. a disposición de su Fiscalía por algún documento que falte, ¿actuará o no actuará? ¿Qué más necesita?, argumento Rolando castro a través de su cuenta personal de Twitter.