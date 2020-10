Sigfrido Reyes a juicio penal por lavado de dinero.

Fiscalía General de la República ha confirmado el proceso penal contra Sigfrido Reyes por lavado de dinero, de acuerdo a como lo estableció la Cámara Tercera de lo Penal en San Salvador.

El ex diputado por el FMLN y ex presidente de la Asamblea Legislativa es acusado por la FGR por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa al Estado.

Los abogados defensores del ex diputado habían apelado para detener el proceso en contra de Reyes bajo el argumento de “doble persecución”, esto debido a que el ex presidente del parlamento es también procesado por otro caso de enriquecimiento ilícito; no obstante, los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal rechazaron la apelación.

La FGR ha señalado junto a Sigfrido Reyes a familiares, amigos, socio y empleados públicos que formarían parte de la red clientelar que ayudo al ex diputado a cometer los ilícitos. Las acusaciones que pesan sobre ellos son: lavado de dinero, peculado, estafa al Estado y falsedad documental.

El ex diputado Sigfrido Reyes en señalado por presentar un incremento patrimonial de $781,844.77 dólares los cuales no han podido ser justificados de manera legal.

Según lo ha manifestado la Fiscalía General de la República, la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal avala que el proceso siga en la etapa de instrucción, mientras el ex diputado sigue asilado en México argumentando persecución política; sin embargo, la justicia salvadoreña sigue en pie con su proceso.