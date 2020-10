Emilio Corea aseveró que no asistirá a entrevista de Noticiero El Salvador por “motivos laborales”

El diputado de ARENA, Emilio Corea, a través de su cuenta de Twitter, se excusó por no poder asistir a la entrevista de Noticiero El Salvador, que se transmite por canal 10 a las 8:00 PM, luego de la emisión estelar de noticias.

“Mi NO asistencia a la entrevista de Noticiero El Salvador Canal 10, no obedece a temor, miedo, fobia, angustia, aflicción etc. Yo soy un fiel convencido del debate, lamentablemente NO puedo asistir por motivos laborales, ya lo comuniqué con anticipación a coordinadora del programa”, aseveró Corea.

La oposición ha sido ampliamente criticada por descalificar el Noticiero El Salvador. Especialistas consideran que tienen miedo de que existan otros medios de comunicación que no sean afines al partido ARENA.