VMT y PNC inspeccionan medidas sanitarias en transporte colectivo

Este jueves el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron de forma articulada el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad en las unidades del transporte colectivo, con el objetivo de evitar contagios masivos de coronavirus, en el marco del repunte de infecciones a nivel nacional.

En este sentido, funcionarios de ambas carteras de Estado supervisaron el funcionamiento del control vehicular instalado desde la madrugada de este día en el área de la plaza Salvador del Mundo, San Salvador, para inspeccionar los autobuses y microbuses del transporte público.

“Nos encontramos verificando los dispositivos en la zona del Salvador del Mundo, y hemos estado durante las semanas previas haciendo lo mismo en diferentes partes del país para garantizar que el tema de bioseguridad se siga manteniendo en el transporte colectivo”, informó el Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, durante la verificación del procedimiento.

Además, el funcionario hizo incapié en la importancia de no bajar la guardia y recordó que los protocolos de bioseguridad “no son opcionales” en el transporte público. Por tal razón, subrayó que es indispensable utilizar las mascarillas y respetar el distanciamiento social.

“Es importante recalcar a la población que el cuido de estas medidas es principalmente una responsabilidad de cada uno de nosotros”, recalcó.

Durante el dispositivo también se constató que no se esté aplicando un cobro ilegal en la tarifa del pasaje. El funcionario remarcó que no se ha autorizado ningún incremento, por lo que los los transportistas no deben cobrar una tarifa ilegal.

En ese marco, la Subdirectora General de la Policía Nacional Civil (PNC), Zoila Palma Noguera comunicó que ya se han impuesto alrededor de 30 mil esquelas en todo el país, en un total de 51 días; por distintas infracciones a la ley, tales como aumentos al pasaje en el transporte colectivo.

Finalmente, Palma apuntó que actualmente se mantienen 96 controles instalados en todo El Salvador, en los que participan unos 160 agentes policiales.