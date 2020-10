Alcalde de Apopa por ARENA no se hace responsable de recolección de basura

Un ciudadano de Apopa denunció en redes sociales que el edil de esa localidad; José Santiago Zelaya, del partido ARENA; ya tiene un mes de no hacerse cargo de la recolección de los desechos sólidos de la ciudad.

«Hasta separada está la basura Sr Alcalde José Santiago Zelaya de Apopa, cuando piensan venir a recogerla, nunca debió asumir el cargo de alcalde. (Le quedó grande)», denunció Víctor Villarán, ciudadano apopense.

Además agregó: «como ciudadano responsable no he ido a dejarle la basura frente al palacio municipal, pero créame que la paciencia se agota, tiene 72 horas señor Alcalde. Le prometo que no serán pocos».

Todos los días se reportan denuncias a este periódico digital, por parte de la población del municipio de Apopa, en lo que respecta al problema de la recolección de basura.

En ese marco, instamos a las autoridades correspondientes a que dejen caer todo el peso de la ley sobre la Alcaldía de Apopa, para sancionarlos por contaminar el medio ambiente y poner en riesgo la salud de los apopenses.