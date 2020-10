Juzgado ordena análisis financiero contable a bienes de Sigfrido Reyes.

El pasado viernes 16 de octubre, el Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador dio por finalizada la audiencia de revisión de las pericias financieras y contables que realizaran expertos en el caso de lavado de dinero y activos, peculado y otros delitos, contra Sigfrido Reyes y trece personas más.

La Fiscalía presento sus argumentos técnicos jurídicos que desarrollaran los peritos permanentes, estableciendo la necesidad de realizar un análisis financiero contable de los imputados vinculados al proceso, a lo cual el juzgado ha dado el visto bueno.

El expediente será entregado a los peritos de la defensa para que puedan tener a mano la documentación y puedan realizar su análisis.

Se ha programado el viernes 23 de octubre como el día de inicio para el inicio del peritaje financiero contable en el caso del ex diputado y ex presidente del parlamento, el objetivo es determinar si realmente existe incremento patrimonial no justificado.

En dicho caso se acusan a un total de 14 personas por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes, el ex parlamentario y una red clientelar compuesta por amigos y familiares han sido señalados por dichos delitos, para diferentes analistas políticos, la huida de Reyes hacia México es un síntoma de su culpabilidad manifiesta.