Eugenio Chicas arremete contra Diario El Salvador.

Luego de que este día el primer rotativo nacional circulara con una popular aceptación a nivel nacional, el ex Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, aseguró que el mismo surge como una estrategia gubernamental para no pagar propaganda electoral a los medios escritos comerciales.

El ex funcionario del FMLN argumento en redes sociales: “una vez, mientras estaba en comunicaciones, Bukele llegó a insistirme que no compráramos ni publicáramos nada en medios escritos porque eran obsoletos, iban a morir, etc.”.

Del argumento de Chicas puede extraerse uno, un intento por buscar algún tipo de protagonismo político para su partido, y dos una desesperada estrategia por deslegitimar el esfuerzo del rotativo, dicho sea de paso que ha sido tan bien aceptado que agotó existencias a tempranas horas de la mañana en todo el país.

“hay disposiciones legales que obligan publicar en medios y son pagados por las instituciones”, aseguró Chicas.

Los argumentos del farabundista no vienen al caso debido a que una cosa no quita la otra, si bien es cierto, se trata de un medio estatal, el mismo por ley no puede ser utilizado como panfleto propagandístico, más bien el esfuerzo gubernamental radica en darle voz a las instituciones públicas y a su trabajo para con el pueblo salvadoreño.

El esfuerzo se suma a la Televisión Nacional (Canal 10) y la Radio Nacional, como principales instrumentos de difusión del trabajo de las instituciones públicas. El polémico Chicas, se ha sumado a diferentes figuras de la oposición que han desvirtuado al medio de comunicación.