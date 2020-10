Ejecutivo pretende formalizar vendedores por cuenta propia

A diferencia de administraciones anteriores; la Presidencia de la República ayudará a los vendedores por cuenta propia, rubro históricamente relegado, otorgándoles financiamiento a bajas tasas de interés y la posibilidad de formalizarse; esto a través del Fideicomiso para la Recuperación de Empresas Salvadoreñas (Firempresa).

Este programa cuenta con $100 millones disponibles para este sector económico que, a pesar de estar en la informalidad, contribuye a la economía nacional, al consumo de diversos bienes y servicios, e incluso a generar empleos; por lo que el Presidente Bukele considera importante apoyarlos para que ya no dependan de prestamistas, que les imponen altísimas tasas de interés.

Por tal motivo, se reafirma la política gubernamental de potenciar la economía, como parte del plan de recuperación económica; en el marco de la pandemia de coronavirus. A esto hay que sumar que; contrario a gestiones anteriores, que instrumentalizaban las causas de estos grupos, pero que nunca les daban una respuesta positiva por parte de instituciones gubernamentales, este Gobierno responde con acciones concretas.

«Los comerciantes por cuenta propia pagan sus préstamos al 7,000% anual, es algo increíble y que no puede suceder, por eso les apoyaremos, de forma decidida, no como lo decían anteriores administraciones”, aseguró el pasado jueves el Presidente Bukele, quien recordó que la tasa de interés de esta parte del fideicomiso es del 3% anual, cifra que es mucho más competitiva y favorable que la banca formal y sus múltiples requerimientos, que no son de acceso para los vendedores por cuenta propia.

Este componente del Firempresa está destinado a aquellos que no tienen inscripción formal en el Centro Nacional de Registros (CNR), o en el Ministerio de Hacienda y representa en un pilar para avanzar hacia la formalidad de estos negocios, lo que ayudará a aumentar la base tributaria, elevar la recaudación y modernizar los tejidos económicos del país, entre otros aspectos.

Ante la omisión y el desinterés de los diputados de encontrar soluciones para la reactivación económica del país tras la emergencia sanitaria, el Ejecutivo logró fondear los $600 millones del Firempresa por otros medios. De hecho, cuando el Órgano Ejecutivo propuso el plan de recuperación de la economía al inicio de la pandemia de coronavirus; los parlamentarios engavetaron la iniciativa, evidenciando su desinterés por los salvadoreños y los vendedores por cuenta propia.

De esta manera, el oficialismo sigue creando soluciones a los graves problemas del país; para superar la difícil herencia de gobiernos anteriores, que prometían mucho, pero que hacían poco por la población.