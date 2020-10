SIGET fortalece bloqueo de señal en Centros Penales.

Manuel Aguilar, titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones informó que el bloqueo a la señal telefónica al interior de los centros penales será reforzado.

El funcionario destacó que las cuatro teleoperadoras presentes en el país donaran al gobierno equipo técnico para medir con precisión la intensidad de señal telefónica al interior de los recintos, “Esos equipos se instalarán en todas las cárceles del país. Vamos a poder monitorear segundo a segundo”, dijo Aguilar.

Una de las primeras decisiones que se implementaron en la presente gestión para frenar las ordenes que se emitían desde el interior de las cárceles, fue el bloqueo sistemático de la señal telefónica al interior de los recintos, la SIGET ha sido participe activa de dicho proceso.

“Sabemos que desde las cárceles se ordenaban asesinatos y extorsiones. Los pandilleros podían entrar a Facebook e incluso a Netflix, como que estaban en su casa. Tenían televisores, PlayStation, era la fiesta total”, aseguró el superintendente.

“Las autoridades de los gobiernos anteriores no se preocupaban. ¿Crees que no sabían que había señal? Ahora, no hay ni pornofiesta ni señal en los celulares. La señal que se tenía en los centros penales es una de las muestras del desinterés que tenían los gobiernos anteriores”, añadió Aguilar.

El bloqueo de la señal al interior de los recintos penitenciarios ha sido fundamental para la reducción de los índices de la criminalidad en el país, el Plan Control Territorial a través de sus diferentes componentes ha demostrado ser una estrategia de seguridad eficaz para el país.