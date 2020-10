Geovani Galeas: «intenté oír el circo legislativo, pero no me da el alma para tanta miseria intelectual y moral»

El politólogo y escritor, Geovani Galeas aseveró que escuchar los alegatos de los diputados del bloque ARENA-FMLN, que continúan ofuscados en su afán de bloquear las políticas del Gobierno en beneficio de la población, es algo tan miserable que ni siquiera vale la pena escuchar.

«Intenté oír el circo legislativo, pero no me da el alma para tanta miseria intelectual y moral. El cinismo de ARENA-FMLN ya no es soportable», expresó el intelectual.



En consonancia con Galeas, miles de usuarios de redes sociales manifestaron su desaprobación y repudio contra los parlamentarios de dichos partidos, quienes se han empeñado en boicotear los planes del Gobierno mediante el entrampamiento de recursos.