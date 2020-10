Nidia Díaz reconoce que su partido no desclasificó los archivos de El Mozote.

La diputada y ex guerrillera Nidia Díaz, admitió que los gobiernos del FMLN cometieron un error al no abrir los archivos militares sobre la masacre de El Mozote.

La parlamentaria de izquierda destacó que el ex presidente Salvador Sánchez Cerén decidió no desclasificar dichos archivos por temor a que su gestión se desestabilizara «Tal vez el profe quería abrirlos pero hubo otras valoraciones como la estabilidad… Por mí, los debimos abrir, siempre lo he dicho», aseguró Díaz.

Nidia Díaz también señaló que ambas gestiones del FMLN, tanto Funes como Sánchez Cerén crearon comisiones respecto al tema, pero no consolidaron nada, «No voy a justificar a los gobiernos anteriores. Estas comisiones debieron haber actuado. Es un déficit que cargamos», aseveró.

La diputada aseguró que hubo una gran incidencia de los mandos militares en mantener cerrados dichos archivos, «Hubo ahí cierto bloqueo de los militares en ese tiempo», del mismo modo, señaló que diferentes organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, presionaron para que se aperturaran los mismos y que aun hoy mantienen una constante lucha por que se conozca la verdad.