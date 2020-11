Fiscalía sigue de brazos cruzados ante intento de asesinato de Ministro de Trabajo

Pese a que todo indica que el autor intelectual del crimen es el alcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt; la Fiscalía General de la República (FGR) continúa sin procesar al sospechoso

Desde que el titular de Trabajo acusó a Muyshondt de abuso de poder, retención de salarios, acoso laboral, y enriquecimiento ilícito; este ha iniciado una campaña de desprestigio contra Castro para desviar la atención de la ciudadanía de los señalamientos por los delitos cometidos en perjuicio de los empleados de la comuna, así como de la corrupción en la que esta involucrado.

«Mandaron avanzada de delincuentes para conocer ¿en qué vehículo me traslado?, ¿cuantos seguridad me acompañan ?, ¿si el vehículo es blindado o No?, ¿a que horas ingreso al Ministerio?,¿a que horas salgo?, les informo crimínales de corbata, Alcalde, Gustavo Moreno, chino suriano,» expresó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, mediante su cuenta de Twitter el 23 de septiembre.

Cabe destacar que en ese tuit el funcionario citó a personeros de la alcaldía de San Salvador, entre ellos el edil tricolor.

Asimismo dijo: «Carlos Montes, fallaron, los criminales que enviaron tras mi persona, la Policía los acaba de capturar, conmigo NO les funcionó el asesinato».

Castro aseveró que se capturaron a algunos autores materiales de la tentativa de homicidio. No obstante, los autores intelectuales, entre los cuales Ernesto Muyshondt figura como principal, siguen gozando de impunidad.