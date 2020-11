Homicidio de Weder Meléndez sigue en la impunidad.

Aunque el alcalde de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt habría mandado a matar al líder sindical, la Fiscalía General de la República (FGR) nunca se pronunció al respecto.

Por casi un año Muyshondt ha secuestrado las cuotas laborales de más de 4 mil 500 trabajadores, lo que a la fecha ya suma más de $6 millones. Como Meléndez denunció esta y otras violaciones a los derechos laborales de los empleados (como despidos injustificados y la intención de privatización del servicio de recolección de derechos sólidos), recibió amenazas de despido por parte de funcionarios de la comuna.

El dirigente sindical también fue amenazado de muerte; amenaza que fue denunciada ante los directivos de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM). En el último amedrentamiento, que fue por vía telefónica, lo amenazaron con atentar contra su vida y que solo podría resolver la situación si se reunía con el director de Desarrollo de la alcaldía de San Salvador, Juan Carlos Montes.

En este contexto, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro está preparando un informe con documentación precisa para que organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias de justicia conozcan de primera mano los atropellos a la clase trabajadora que la institución está cargando sola sobre sus hombros. Uno de los principales es el homicidio del líder sindical, que es de condena mundial por el Consejo de Ministros de Trabajo.

Lamentablemente la Fiscalía General de la República (FGR) ha encubierto al alcalde tricolor desde un principio, cuando restó importancia a las más de 450 denuncias de empleados municipales que solicitaron que fuera procesado por sus atropellos laborales. Después se le sumó el del homicidio de Meléndez, delito por el que la institución todavía guarda silencio.

A través de su cuenta de Twitter, el arenero ha intentado desmarcarse de la acusación: «la campaña sucia nos parece lamentable, más aún, viniendo de alguien que tiene un cargo de ministro (Rolando Castro) eso empaña a nuestro país y al gobierno de Nayib Bukele”.

Sin embargo, Castro no ha quitado el dedo del renglón: «Yo NO estoy en campaña, ni estaré, me toca tutelar los derechos de los trabajadores y la libertad sindical, hay un líder sindical asesinado y solo tenía problemas con vos, te denunció por corrupto, lo quisiste despedir del trabajo y NO pudiste, luego fue vilmente asesinado hilo «.

Asimismo dijo: «no intentes desviar la atención poniéndote de victima, hace años atentaste contra la vida de un familiar tuyo, por eso hoy debe investigarse nacional e internacional este asesinato y mi obligación legal como Ministro es llegar a la verdad y a la justicia, No permitiré asesinen».

Para finalizar, condenó: «líderes sindicales en El Salvador, tu partido antes tenia escuadrones de la muerte, también tú personalmente has entregado dinero a los grupos crimínales y por eso estás en el 2o de instrucción y tu empleado Juan Carlos tiene vínculos con criminales, la justicia se encargará».