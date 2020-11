Presidente Nayib Bukele brindará apoyo económico a entidades de socorro que ayuden en emergencias nacionales

El Presidente de la República, Nayib Bukele ha ordenado al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que se proporcione una ayuda financiera a las diferentes instituciones de socorro del país, con el objetivo de reconocer y respaldar las importantes labores en favor de proteger la vida de la población.

“Quiero que hagamos una partida ministro Zelaya, para apoyar a quienes muchas veces son los primeros en llegar, increíble, y muchos trabajan por nada. De hecho, yo estaba viendo un reportaje de uno de los camilleros donde decía: ‘me descuentan el día y me descuentan el séptimo, pero por venir ayudar, no me pagan nada aquí, pero yo vengo por el amor a mi pueblo’. Yo creo que deben ser reconocidos”, aseguró el gobernante.

Ante el anuncio, las instituciones de socorro apoyaron y agradecieron la ayuda del mandatario. El director ejecutivo de Comandos de Salvamento, Roberto Cruz aseveró que la noticia presidencial sube el espíritu y la forma de trabajar a todos los elementos de su organización, además de inyectar ímpetu para seguir trabajando en su importante misión.

Cruz también exaltó la eficaz e inmediata intervención de los funcionarios de gobierno para atender la crisis ocasionada por el deslave en la zona de Nejapa, afirmando que el “Gobierno no es hablar, sino que de hacer las cosas”.

Igualmente agradeció al presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán, por ser de los primeros en llegar a los lugares donde hay emergencia y facilitar las labores de los cuerpos de socorro.

Respecto a las críticas mal intencionadas y con motivaciones políticas que acusan a los funcionarios del Ejecutivo presentes en el lugar, de hacer fotografías publicitarias, Roberto Cruz dice ser testigo de la incansable labor de Durán y los demás funcionarios en el área del deslave de Nejapa.

Finalmente, indicó que las distintas asociaciones y entidades dedicadas a la atención de los salvadoreños en emergencia sostienen que la forma en que trabajan los funcionarios de la Presidencia de la República les permite tener mejor articulación y hermandad al momento de trabajar en la solución de los múltiples adversidades que enfrenta El Salvador.