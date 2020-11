Denuncian clases no autorizadas por parte de la UCA.

Un estudiante, bajo condiciones de anonimato señaló que; la UCA no está acatando la suspensión, debido a que los maestros están retomando las evaluaciones y actividades, y la universidad no ha dado ninguna información y todo sigue como si no existe la suspensión emitida por el MINED. De hecho hay docentes que anunciaron clases este día y dieron indicaciones de las próximas actividades durante la semana. Espero se tome acciones en el asunto. Detalló en su mensaje el estudiante anónimo.