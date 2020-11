Ministro de Salud señala exceso de violencia en allanamientos.

Francisco Alabí, ministro de Salud condenó públicamente la actitud de los fiscales que realizaron el allanamiento a la institución, señaló un abuso de autoridad.

«Hubo exceso de violencia, se privó de libertad y se puso al personal en riesgo, no se cumplieron los protocolos de bioseguridad», denunció el ministro en televisión abierta.

Del mismo modo señaló irregularidades en el proceso legal, puesto que a pesar de actuar con sobrada violencia para la institución, han presentado la orden judicial 36 horas después de iniciado el allanamiento.

«El procedimiento realizado por la FGR no se hizo de forma normal, ya que abrieron puertas a la fuerza, y no entregaron orden del juez. Si tienen orden de allanamiento y quieren realizar procedimiento, nosotros no estamos en contra; pero se presentan sin documentación, y no presentan orden del juez», aseguró Alabí.

Según el Código Procesal Penal, la FGR actuó de forma indebida, ya que el protocolo indica que previó allanamiento se debe de presentar una copia de la orden judicial, lo cual no se hizo hasta 36 horas después.

La institución encargada de la salud ha señalado dolo en el actuar de la FGR, puesto que se presumen intereses políticos tras el accionar de la misma.