Nayib Bukele señala que Raúl Melara «deja caer todos los casos de los peces gordos» y que «solo ha llegado a perder”

Presidente de la República, Nayib Bukele

En un nuevo caso que refleja el criterio selectivo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Presidente Nayib Bukele cuestionó como el titular del Ministerio Público, Raúl Melara, permitió que la Sala de lo Civil avalara que el ex secretario privado de Antonio Saca, Elmer Charlaix, pagara solo $884,264.94 de una condena de $17.9 millones por enriquecimiento ilícito durante su gestión.

“El Fiscal que deja caer todos los casos de los peces gordos. Casos que ni siquiera inició él, sino su antecesor. Parece que solo ha llegado a perder los casos y que todos salgan libres”, afirmó el mandatario salvadoreño, quien esta semana ha criticado como actúa la Fiscalía General, más con criterio político-partidario que con afán de hacer que se cumpla la justicia en el país.

Hay que destacar que la Sala de lo Civil hizo una audiencia de apelación donde ratificó la condena del exsecretario privado de la presidencia de Antonio Saca, pero bajó el monto que tiene que regresar al Estado, una clara derrota a la Fiscalía General y a Melara.

Bukele también fue crítico ante la postura de la Fiscalía, ya que además de que se le caen los casos (hasta en las últimas etapas de apelación), hace que la corrupción prescriba, ya que se cumplen los 10 años en relación a diferentes procesos contra ex funcionarios de los gobiernos de Saca.

“Lo peor de todo es que no solo está prescribiendo la corrupción, sino que además, cada caso que se le cae ya no puede ser nunca más juzgado porque no se puede juzgar a alguien dos veces por la misma causa”, puntualizó el Presidente salvadoreño.

Según un reporte de Fiscalía, la decisión de la Sala de lo Civil está vinculada a la condena que le impuso en septiembre de 2018 el Tribunal Segundo de Sentencia en el proceso penal contra Charlaix por actos de corrupción, lavado de dinero, asociaciones ilícitas y peculado.