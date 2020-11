Emilio Corea resentido con Diario La Gaceta por nota que hace alusión a su sobrepeso

Hoy me van a atacar porque la ropa me queda apretada y porque estoy un poco pasado de libras ??? #Nombechele 😂😂😂😂



La @AsambleaSV no es un concurso de simpatía. Es un espacio para discutir temas de país con argumentos y de manera seria y aterrizada. https://t.co/OyMJPZiJMw