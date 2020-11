Ministro de Hacienda afirma que están tramando su desafuero en la Fiscalía, pero dice no tenerles «ningún miedo» y está «listo y preparado»

Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya afirmó anoche, que la Fiscalía General de la República, buscará quitarle el fuero, como ya lo hizo con el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, pero adelantó que no tiene ningún temor a una acción de ese tipo.

“Pues que vaya el fiscal a poner la solicitud de antejuicio, así como lo hicieron con el comisionado Arriza Chicas; que de hecho, al comisionado se lo han llevado de encuentro porque no le cumplió el caprichito a (René) Portillo Cuadra (diputado de ARENA) de llevarme amarrado a la comisión”, sentenció el ministro.

El funcionario dijo tener información de que se está fraguando una petición para llevar su caso ante Órgano Legislativo para que los diputados le quiten el fuero: “ya me lo advirtieron; de hecho, el próximo paso es pedir mi desafuero en la Asamblea Legislativa, y desde ya les digo: estoy listo y preparado, no les tengo ningún miedo” dijo el funcionario.

Zelaya se muestra seguro de no haber cometido ninguna irregularidad y de actuar apegado a la ley y las circunstancias, en su cargo de ministro: “amarrado no me van a llevar, yo no soy criminal, no he cometido ningún crimen, otros son los que están señalados de reunirse con pandillas, de haber ocultado pruebas en crímenes de guerra y un montón de desfalco a las arcas del Estado”, dijo.

También confió en su trabajo apegado a la ley, ante el anuncio del presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, de presentar un aviso ante la FGR, tras un examen especial llevado a cabo en el Ministerio de Hacienda: “no hemos hecho ninguna ilegalidad, lo único que hemos hecho es priorizar la salud de los salvadoreños, que pongan todos los avisos que quieran, porque hoy amenazó con que va a ir a poner un aviso a la Fiscalía General de la República”, afirmó Zelaya al respecto.