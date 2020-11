MOP a punto de finalizar trabajos de reparación de cárcava en calle Las Palmas

Las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabajan continuamente en la reparación de la cárcava ubicada en la calle Las Palmas y pasaje 6, en la colonia San Benito en San Salvador, la cual colapsó ante el paso de las lluvias que afectaron el territorio en las últimas semanas.

Los trabajos acelerados por parte del MOP y Fondo de Conservación Vial de El Salvador (FOVIAL) para reparar esta y otras cárcavas que se han formado en diferentes puntos del país, forman parte de un plan que el Gobierno se encuentra ejecutando, en el marco de la emergencia por lluvias.

“Hemos contemplado un plan maestro para hacer diferentes obras, no solo en el área metropolitana de San San Salvador, sino también en los 14 departamentos del país, para desarrollar diferentes obras de drenaje y obras de mitigación para reducir los riesgos, especialmente de personas que viven en quebradas, cerca de cárcavas o donde usualmente se registran inundaciones”, expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Además, lamentó que las alcaldías “no estén haciendo el trabajo que les corresponde”, como en el caso de San Miguel, donde el funcionario confirmó que hay un convenio entre la alcaldía y el MOP para desarrollar obras de mitigación en la ciudad y hasta el momento, el edil migueleño no ha cumplido con la parte que le corresponde.

“En San Miguel, donde se sufre con múltiples inundaciones, el alcalde ya tenía cerca de $1.5 millones para obras y no sabemos qué hizo con esos recursos, de hecho, tiene un reparo en la Corte de Cuentas porque no hizo las obras que le corresponden, pues hay un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y a la fecha, no ha ejecutado con lo que se comprometió. El MOP sí cumplió con su parte del convenio, pero el alcalde no”, puntualizó Rodríguez.

El MOP continúa ejecutando obras de mitigación, a pesar de que el país se encuentra en alerta verde, a excepción de Nejapa, donde la alerta roja se mantiene.

Rodríguez informó que ya se han reparado varias cárcavas, como la de la colonia México en el municipio de Mejicanos, otra ubicada en la 4a calle poniente y 13 avenida sur, siempre de San Salvador; además de los trabajos que están a punto de finalizar en la cárcava de San Benito.

Otros de los trabajos efectuados en las últimas semanas, se encuentran obras preventivas como: desalojo de promontorios de basura en quebradas, limpieza de drenajes, chapeo de maleza para evitar inundaciones, desobstrucción de ríos, impermeabilización de taludes inestables, entre otras obras.