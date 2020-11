Defensa de Arriaza Chicas: «No hay base legal para quitarle el fuero constitucional»

Delgado señaló que las personas que conforman la comisión especial legislativa, integrada en su mayoría por diputados de oposición, carecen de credibilidad.

Rodolfo Delgado, uno de los abogados defensores del viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, afirmó que no hay base legal para quitarle el fuero constitucional al funcionario como pretenden los diputados de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker, que conforman la Comisión Especial de Antejuicio.

Delgado señaló que las personas que conforman la comisión especial, integrada en su mayoría por diputados de oposición, carecen de credibilidad, por lo que su toma de decisiones sería imparcial.

“Yo considero que no es imparcial la comisión especial”, y él comisionado espera que el análisis de los diputados sea imparcial, indicó Delgado.

El abogado defensor afirma que el encargado de la seguridad pública del país y quien dirige el Plan Control Territorial no cometió ninguna ilegalidad al no llevar por apremió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pese a que presentó un escrito donde explicaba su no asistencia a una comisión especial.

“No se cometió un delito por parte del viceministro, se le está atribuyendo al final de cuenta una cuestión de interpretación y se planteará en la comisión especial”, señaló Delgado.

Mañana en la comisión se dará la audiencia de apertura de pruebas, en donde se establecerá el mecanismo para las intervenciones, que serán de una hora, con una réplica de 15 minutos. También se determinará el proceso para la interrogación de testigos, entre otros aspectos.

La Comisión Especial de Antejuicio está integrada por la diputada Margarita Escobar (ARENA) como presidenta; como secretaria, la legisladora Yanci Urbina (FMLN); como relator, el diputado Rodolfo Parker (PDC); y como vocales, los parlamentarios Jorge Rosales (ARENA), Javier Valdez (FMLN) y Guillermo Gallegos (GANA). La fiscal es la diputada Cristina Cornejo (FMLN).