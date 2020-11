Roberto d´Aubuisson, denunciado por violaciones de derechos de empleados tecleños, se apresura a criticar tuit de embajador de los Estados Unidos

El edil tecleño, quien en 2018 fue señalado de pasar por alto el asesinato de un vendedor durante una jornada de protestas, salió al paso del diplomático estadounidense.

El alcalde de Santa Tecla, el arenero Roberto d’Aubuisson, se apresuró a criticar el mensaje que por error publicó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a un tuit del Presidente Nayib Bukele sobre la reforma al decreto legislativo 640, que reasigna fondos hacia las alcaldías.

El edil, quien en 2018 fue señalado de pasar por alto el asesinato de un vendedor durante una jornada de protestas, salió al paso del diplomático y aseguró que no es un “juego” que la Asamblea no haya aprobado los fondos para el FODES.

Esto a raíz de que el embajador reaccionó ante un tuit del presidente diciendo: “Games my friend. All games”, pero luego aclaró que se trataba de un mensaje privado para un amigo, no para el Presidente Bukele.

“Solo quien no entiende lo serio de este problema puede creer que es un juego, qué desafortunado tuit”, escribió en Twitter el edil tecleño.

Asimismo, el edil habla de jugar con las municipalidades, al tiempo que despidió a 154 trabajadores, luego de que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos.