Protesta de oposición fue absoluto fracaso

Alrededor de 20 personas protestaron contra el Ejecutivo por el manejo de la pandemia; en la Plaza del Soldado, San Salvador.

«Los derechos se conquistan en las calles y no en las redes», rezaba la convocatoria de los detractores. No obstante, quedó demostrado que los troles son ellos, y no grupos afines al Gobierno, como han querido vender.

De acuerdo a politólogos; de forma implícita, los salvadoreños le han transmitido un mensaje a los opositores, al no haber asistido a su concentración: «los detractores están solos. Todo el pueblo apoya al Presidente de la República, Nayib Bukele».