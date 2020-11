René Alonso a Adán Perdomo y Emilio Corea: Al pueblo no se les olvida “las ratas que son”

«Emilio Corea vas para afuera viejo, estás quemando tus últimos cartuchos igual que el alcalde sinvergüenza de Ilopango”, dijo René Alonso en un video difundido en redes sociales.

El popular cantante René Alonso acusó al alcalde de Ilopango Adán Perdomo y al diputado Emilio Corea de haberlo engañado en una de sus presentaciones artísticas y en las que incluso la lluvia le dañó sus equipos, pero a pesar de eso no les guarda rencor, porque “van para afuera” en las elecciones del 28 de febrero próximo.

Alonso, conocido por su frase artística: “Pura Uva Mami”, publicó un video en el que recordaba al diputado Corea que “junto al alcalde (Perdomo) sinvergüenza que se robó las bolsas de víveres”, lo engañaron al aceptar que les amenizara una fiesta por $1.000 dólares con la promesa que lo iban a “llevar a las fiestas de Ilopango”.

“Nunca me llevaron, me valió un bledo. Sínicos, sinvergüenzas”, comentó René Alonso sobre el actual de Perdono y Corea, miembros del partido ARENA.

“Adán Perdomo, me llevaste a Ilopango engañado, te cobré $1.000, porque me dijiste que me ibas a llevar a todas las fiestas de Ilopango lo cual nunca me llevaste más a parte que te robas las bolsas de víveres del Gobierno”, señaló René Alonso.

Adán Perdomo “vas para afuera. Emilio Corea vas para afuera viejo, estás quemando tus últimos cartuchos igual que el alcalde sinvergüenza de Ilopango”.

“Acuérdense, yo les amenicé la fiesta en Santa Lucía, espero que no se les haya olvidado. También les recuerdo cuando les amenicé la fiesta en Ilopango que me cayó el gran «cachimbazo» de agua y que lo que me dijeron: ‘tocá, tocá, tocá’, se me van a arruinar los aparatos, no por eso te estamos pagando pues y nunca me respondieron nada”, recordó Alonso quien agregó que en esa ocasión se le quemaron dos powers.

René Alonso les recordó que, ante estos y otros incidentes de estos dos políticos de ARENA, “se les olvida, pero tampoco al pueblo se le olvida las ratas que son».

«Soy responsable de mis palabras, claro que sí, pero te quedan pocos días en la Asamblea Legislativa Corea y ¿por qué estoy hablando de vos? Porque junto con el alcalde de Ilopango, me engañaron”, señaló Alonso.