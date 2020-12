Alcalde de Zacatecoluca desesperado por hacer proyectos antes de elecciones 2021

En redes sociales circula un audio de Hirezi donde deja ver su desesperación por la pronta ejecución de proyectos por parte de la comuna.

De acuerdo a información publicada este martes por el diario digital La Paz Times, el alcalde de Zacatecoluca por el FMLN, Francisco Salvador Hirezi, está desesperado por ejecutar proyectos ante su temor de perder las elecciones del 28 de febrero próximo.

En redes sociales circula un audio de Hirezi donde deja ver su desesperación por la pronta ejecución de proyectos por parte de la comuna, al parecer de infraestructura. En la conversación que Hirezi sostiene vía telefónica con alguien de la UACI, (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales) le dice lo siguiente:

Alcalde: -Dejen eso, talvez ahí con María Elena….

UACI: –Mejor con Lic. Martínez porque él es abogado

Alcalde: -A pues con Lic. Martínez entonces

UACI: –Vaya, entonces voy a verlo antes de subir la otra, porque si no está ya se va a ir así, porque ya se subió a COMPRASAL, ya se dio la forma de ley, ya se subió a los diarios

Alcalde: -Pero es mucho tiempo, demasiado tiempo ¿Cuál es la que subieron así?…

UACI: –La otra que viene es la de Huacachala en eso iba yo ahorita, pero mejor voy hablar primero con Lic. Martínez antes de subirla para no subirla. Si no se va con esos mismos plazos, déjeme mejor verla con Lic. Martínez

Alcalde: -Pero no tengo tiempo, no no, no me queda tiempo

UACI: –Déjenme verlo con el Lic. Martínez porque él es abogado

Alcalde: -Si, pero hágalo ya licenciada porque si no es muchísimo tiempo, casi un mes prácticamente

UACI: –Es que para mí mejor que los proyectos que se tienen que tratar hay que buscar la manera de hacerlo por libre gestión, porque por libre gestión es más…

Alcalde: -No, no, mucho tiempo… no podemos por libre gestión, ahí nomás podríamos hacer contratación directa, aunque las calles quedan dañadas

UACI: –Pues habría que ir a hablarlo con el Lic. Martínez….

Alcalde: -¡No, no, no, no ayúdeme licenciada por favor!

UACI: –Vaya déjeme verlo con Lic. Martínez

Alcalde: -¡Pero ya!, no tenemos tiempo que perder.

UACI: –Vaya está bien, bueno.

Alcalde: -Va… Va…