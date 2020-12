Bomberos piden no comprar cohetes prohibidos

Esta advertencia surge luego de la explosión de una cohetería el fin de semana en Santa Ana, que dejó dos niños muertos, entre ochos personas que resultaron quemadas.

El director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, advirtió sobre el peligro que representan las coheterías clandestinas e instó a la población a no comprar pólvora prohibida de cara a las fiestas de fin de año.

Esta advertencia surge luego de la explosión de una cohetería el fin de semana en el cantón Planes El Ranchador, en Santa Ana, que dejó dos niños muertos, entre ochos personas que resultaron quemadas.

Chavarría reiteró el riesgo que representan las coheterías clandestinas tanto para las personas que residen en estas viviendas o sus vecinos.

El titular del Cuerpo de Bomberos subrayó que una casa habitacional “no es un lugar adecuado para fabricar pólvora”, puesto que no cuenta con el sistema requerido para dicho fin.

Chavarría también instó a la población a no comprar “pólvora prohibida” para las fiestas de fin de año señalando que si no hay demanda no hay producción de la misma y la población debe de tomar conciencia de esto.

Recordó que es responsabilidad de los alcaldes solicitar a la institución inspecciones técnicas en las salas de venta de pólvora y que los vendedores tienen que cumplir con ciertos requisitos que exige la ley que se extiende a través de permiso municipal.

Los comerciantes deben hacerlo con tiempo y no hasta último momento, es responsabilidad de los alcaldes solicitar las inspecciones técnicas, señaló Chavarría.