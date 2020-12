Hospital El Salvador da alta médica a once pacientes que superaron al Covid-19

En el grupo de recuperados figuran seis mujeres y cinco hombres con edades entre los 26 y 89 años.

Once nuevos pacientes de Covid-19 recibieron el alta médica este lunes en el Hospital El Salvador tras superar la enfermedad, confirmó el Ministerio de Salud.

“Hemos brindado el alta a 11 pacientes, quienes recibieron toda la atención médica necesaria para que pudieran recuperarse exitosamente de esta enfermedad”, destacó esa cartera de Estado.

Estas 11 altas médicas se suman a las 36 mil 735 personas recuperadas de coronavirus en lo que va de la pandemia en el país.

Hasta la madrugada del lunes, Salud contabilizaba 2,446 casos activos de Covid-19, de un total de 40 mil 345 contagios confirmados desde el primer infectado de Covid-19.

La estrategia contra esta enfermedad se complementa con las acciones de prevención que las instituciones del Sistema de Salud Pública desarrollan todos los días sobre el terreno, con el objetivo principal de combatir la propagación del coronavirus entre las comunidades. Las brigadas sanitarias visitan casa por casa para conversar con la población y evaluar el estado de salud de las personas.

En ese esfuerzo, Salud llevó a cabo este día una búsqueda de casos de Covid-19 entre los habitantes de la segunda etapa de Ciudad Pacífica, en la ciudad de San Miguel. Este rastreo incluye evaluación médica para identificar síntomas respiratorios de la enfermedad y la entrega de kits con medicamentos, en caso de detectar riesgos.

La jornada del Ministerio de Salud en Ciudad Pacífica incluyó la vacunación a grupos de riesgo para prevenir otras enfermedades.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, instó a la población a mantenerse alerta ante el coronavirus y no tomar riesgos innecesarios.

“Le pedimos a la población que no baje la guardia; la enfermedad está latente y el virus puede generar complicaciones en nuestras familias, por eso reiteramos: si no es necesario, no se exponga”, afirmó.