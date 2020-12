Comunidad Schafik Hándal niega la entrada al FMLN

Los habitantes de la comunidad Schafik Hándal en Suchitoto han prohibido la entrada de miembros del partido FMLN, debido a la mala administración municipal y de gobierno central cuando el instituto político asumió dichas gestiones.

“En Suchitito hay una comunidad que se llama Schafik Hándal, las ironías de la vida que en esa comunidad no dejan entrar al FMLN, no quieren que entre… una comunidad que un día fue del FMLN, pero como los engañaron, les mintieron y les utilizaron, hoy la gente no quiere saber nada y este ejemplo se multiplica en todo el país”, señaló Guillermo Gallegos en una entrevista televisiva.

La más reciente encuesta de la UCA ha puesto de manifiesto la abismal caída de popularidad del partido de izquierda en los índices de preferencia electoral, la población tiene muy poca confianza en el instituto publico debido a los casos de corrupción en que se ha visto inmiscuido.