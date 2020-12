Denuncian a Excel Automotriz por incumplir garantía en vehículo de fábrica

Camioneta por la que no responde Excel Automotriz.

Por incumplimiento en la garantía de compra, un cliente de Excel Automotriz denunció a la referida empresa que hasta el momento no le responde a la garantía por desperfecto de fábrica en los amortiguadores.

Trascendió que la persona compró una camioneta BMW modelo X5 xDrive40i, del año 2019, con un valor en el mercado de 85,000 dólares, sin embargo, al poco tiempo de uso comenzó a sentir los problemas en la amortiguación del auto.

Según el usuario, lleva más de tres meses insistiendo a Excel Automotriz que le deben de reparar el vehículo que le entreguen unas nuevas llantas, pero la empresa sigue sin resolver el problema por lo aduce incumplimiento de contrato.

“La agencia no me responde, no me da garantía. Los amortiguadores no sirven del carro desde que salió y me lo entregaron de la agencia. Llego al taller, me dicen que me los van cambiar, pero no me dan respuesta de la fecha”, expresó el usuario. Esta persona espera que la agencia donde adquirió la camioneta cumpla con el contrato de entregar en buenas condiciones del referido automóvil e incluso dijo que no era la única denuncia que recibe Excel automotriz.