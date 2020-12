Diputados dejarán perder FOMILENIO II al rechazar propuesta del Presidente para salvarlo

ARENA y el FMLN quieren arruinar el país, para luego culpar al Ejecutivo.

El 10 de noviembre pasado la Presidencia de la República presentó una propuesta de ley para distribuir un crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se incluyeron los $50 millones pendientes para financiar última fase de la ejecución del FOMILENIO II. No obstante, pese a obtener un dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, los diputados lo retiraron de forma previa a la votación en el pleno, sin ninguna explicación.

El bloque de oposición propuso modificar el decreto 640, que ya está ejecutado desde hace varias semanas. Esto quiere decir que los recursos ya se empleaban con fines consignados desde un principio: el fideicomiso de las mipymes, pago a proveedores y desarrollo económico. “Le estarían quitando el dinero a las empresas salvadoreñas, no al Gobierno. Porque el Fideicomiso no es para el Gobierno, es para las empresas”, reiteró el Presidente Bukele. “Estoy hablando desde los hechos: no es una opinión”, recalcó.